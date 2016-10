Leonardo DiCaprio will Umweltfilm "Captain Planet" produzieren

Der Schauspieler verhandelt um Filmrechte der 90er-Jahre-Cartoonserie

Hollywood – Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio ("The Revenant") könnte sich mit seiner Produktionsfirma Appian Way und dem Studio Paramount für den Umweltschutz einsetzen. Dem "Hollywood Reporter" zufolge verhandeln sie um die Filmrechte für die 90er-Jahre-Cartoonserie "Captain Planet". Darin schließen sich fünf junge Leute im Kampf gegen Umweltfeinde mit dem Superhelden zusammen.

Als Drehbuchautoren für die Verfilmung sind Jono Matt und "Scream Queens"-Schauspieler Glen Powell im Gespräch. DiCaprio engagiert sich seit Jahren für den Umweltschutz und für bedrohte Tierarten. Zuletzt produzierte der 41-Jährige die Klimawandel-Doku "Before The Flood". Er brachte auch den Oscar-nominierten Film "Virunga" über die Gefährdung der Berggorillas in Afrika auf die Leinwand. (APA, 19.10.2016)