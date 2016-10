EU-Abgeordnete der SPÖ würden Ceta derzeit ablehnen

Karoline Graswander-Hainz kritisiert "unklare Formulierungen"

Brüssel/Wien – Die fünf SPÖ-Abgeordneten im Europaparlament würden derzeit das umstrittene Freihandelsabkommen der EU mit Kanada ablehnen. Die Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich". "Der derzeitige Stand ist, dass wir nicht zustimmen."

Bei der Zusatzerklärung zu Ceta gebe es noch "unklare Formulierungen", kritisiert Graswander-Hainz. So sei das Vorsorgeprinzip nur durch einen Hinweis auf den EU-Vertrag erwähnt. Sie plädiert auch für Sanktionsmechanismen, wenn Arbeits- und Umweltstandards nicht eingehalten werden.

Abstimmung im Dezember oder Jänner

Das EU-Parlament werde voraussichtlich erst im Dezember oder Jänner über Ceta abstimmen, kündigt Graswander-Hainz an. Es bleibe somit noch Zeit, inhaltliche Nachbesserungen an Ceta vorzunehmen. Sie schätze sehr, dass sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) für Verbesserungen engagiert habe. Dieser werde auch bis zur letzten Minute um Verbesserungen kämpfen, allerdings stehe der Kanzler auch in einer Koalition und innerhalb der EU unter Druck.

Freund: Informationen reichen nicht für Zustimmung

Ceta ist derzeit wegen fehlender Zustimmung Belgiens blockiert. Graswander-Hainz zeigt sich erstaunt, dass die belgische Region Wallonien "diesen Druck aushält". Änderungen seien aber noch möglich. "Wir sind mittendrin in dem Prozess."

Der SPÖ-Europaabgeordnete Eugen Freund sagte zu "Österreich": "Wir warten noch immer auf den endgültigen Vertragstext, auch auf den sogenannten Beipackzettel. Im Moment reichen die Informationen nicht aus, um uns ein Ja zu Ceta abzuringen." (APA, 19.10.2016)