Suchmaschine aus Österreich will mehr Datenschutz bieten

Keine Cookies oder Tracking

Mit einer eigenen Suchmaschine will das soziale Netzwerk Labarama mehr Datenschutz bieten: Diese verzichtet auf Cookies, Tracking oder andere Einschränkungen hinsichtlich Privatsphäre. Damit hinterlasse man keine Benutzerprofile oder Spuren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

"Schutzschicht" zwischen Benutzer und Suchmaschine

Labarama nutzt neben eigener Technologie auch externe Indizes, wobei hier eine "Schutzschicht" zwischen Benutzer und Suchmaschine aufgebaut wird. Der Dienst ist ab sofort kostenlos und ohne Registrierung zu nutzen. Bei den Suchergebnissen kommen allerdings österreichische Quellen nur in Spurenelementen vor. (APA, 19.10. 2016)