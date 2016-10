Wien geht "durch das W": Neue Markenkampagne der Metropole

foto: wientourismus / seite zwei / wien nord

"Wir waren uns bisher nicht sicher: Was ist der Auslöser für eine Wien-Reise?", blickt Kettner bei der Präsentation zurück. Dafür holte er die Neuromarketer von Nymphenburg Consult an Bord, für den Einblick "ins limbische System", quasi. Für die Positionierung in einem doch recht dicht und vielfach sehr eindeutig besetzten Städte-Markt zwischen Rom, Paris, London, Berlin und Co.