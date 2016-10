AHS-Gewerkschafter kritisieren Schulautonomie-Paket

In Rundschreiben wird Streichen der Klassenschülerhöchstzahl als "inakzeptabel" bezeichnet

Wien – Die AHS-Gewerkschafter kritisieren in einem Runschreiben an alle Betriebsausschüsse und Landesleitungen das Schulautonomiepaket, auf das sich Rot und Schwarz am Dienstag geeinigt haben: Darin ist von "einer Fülle von Gesetzesvorschlägen", die in Aussicht gestellt werden, die Schreibe, "die massive negative Auswirkungen auf die Schulqualität und die Arbeitsplätze junger Kolleginnen und Kollegen haben werden".

Sobald konkrete Gesetzesentwürfe vorliegen, werden diese im Detail zu bewerten sein, stellen die AHS-Gewerkschafter in Aussicht – und fest steht für sie bereits: "Eine ersatzlose Streichung der Klassenschülerhöchstzahl und der Eröffnungs- und Teilungszahlen ist völlig inakzeptabel. Diese Maßnahme führt angesichts jetzt schon zu knapper Ressourcen zwingend zu größeren Klassen und Lerngruppen und damit zu massiven Qualitätseinbußen".

Wie ein Hohn

Autonomie werde hier "zum Synonym für Selbstverwaltung des Mangels". Es klinge "wie Hohn, dass eine verstärkte ,Individualisierung' des Unterrichts gefordert werde, die "bei noch größeren Klassen völlig unmöglich wird".

Daher will die AHS-Gewerkschaft mit anderen Lehrergewerkschaftenin der GÖD "dafür kämpfen, die Qualität der österreichischen Schule zu sichern und die Arbeitsplätze tausender junger Kolleginnen und Kollegen zu erhalten". Unterzeichnet ist das Schreiben vom Vorsitzenden Herbert Weiß und seinen Stellvertretern. (nw, 19.10.2016)