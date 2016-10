Krisenbank Monte Paschi will dickere Kapitalpolster

5 Mrd. Euro Kapitalerhöhung und Abbau von 28 Mrd. Euro an faulen Krediten angestrebt

Mailand – Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena hält doch an ihrem ursprünglichen Rettungsplan fest. Das Institut aus der Toskana bekräftigte am Dienstag, weiterhin eine Kapitalerhöhung über 5 Mrd. Euro und den Verkauf von faulen Krediten in Höhe von 28 Mrd. Euro anzustreben. Diese Maßnahmen sollten am 24. Oktober beschlossen werden.

Einem vergangene Woche vorgelegten Alternativplan des früheren Industrieministers Corrado Passera erteilte die älteste Bank der Welt aber trotzdem keine endgültige Absage. Vielmehr will das Direktorium die Vorschläge im Detail prüfen.

Aufallgefährdete Kredite

Wie nach den Vorstellungen des Ex-Ministers die Kapitaldecke genau gestärkt werden soll, wurde zunächst nicht bekannt.

Monte dei Paschi leidet wie andere italienische Geldhäuser auch unter einer Milliardenlast an ausfallgefährdeten Krediten. Insgesamt steht in Italien die Rückzahlung von Darlehen über 360 Mrd. Euro auf der Kippe. (APA, 19.10.2016)