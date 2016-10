Chinesischen Astronauten gelang Andockmanöver an Raumlabor

Ferngesteuertes Manöver ohne Probleme – Europäisch-russische Mission vor Mars-Landung

Peking/Darmstadt – Zwei Tage nach dem Start hat das chinesische Raumschiff "Shenzhou 11" mit zwei Astronauten an Bord erfolgreich an Chinas Raumlabor "Tiangong 2" angedockt. Das berichtete am Mittwoch die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Das ferngesteuerte Manöver gelang demnach ohne Probleme und alle Systeme funktionierten bestens. Die beiden Besatzungsmitglieder Jing Haipeng und Chen Dong, die am Montag ins All gestartet waren, sollen 30 Tage in dem Labor bleiben und dabei Wartungsarbeiten und wissenschaftliche Experimente durchführen.

Es ist damit die bisher längste bemannte Raumfahrtmission der Chinesen. Das Raumlabor "Tiangong 2" ist Chinas zweites Raumlabor und wurde vergangenen Monat in die Erdumlaufbahn geschossen.

Erstmals auftankbar

In dem neuen Labor können die zwei Astronauten länger als im Vorgängermodell leben. Auch hat "Tiangong 2" eine höhere Ladekapazität und lässt sich erstmals auftanken. Die Astronauten sollen es bequemer haben und sogar Fernsehprogramme von der Erde empfangen können.

Die Experimente und auch die Andockmanöver auf der Mission sind wichtige Voraussetzungen für den Bau einer eigenen chinesischen Raumstation, die um das Jahr 2022 herum fertig werden soll. Sollte die Internationale Raumstation (ISS) wie vorgesehen 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China danach die einzige Nation mit einem permanenten Außenposten im All.

Die kommunistische Führung in Peking hat die Raumfahrt zu einer Priorität erklärt. China beteuert, dass sein Raumfahrtprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Die USA sehen die chinesische Betriebsamkeit im All kritisch. Demnach geht es Peking darum, andere Staaten daran zu hindern, das Weltall im Krisenfall zu nutzen. (APA, 19.10.2016)