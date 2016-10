Verdacht des Quälens von Patienten in Pflegeheim

Laut ORF vier Mitarbeiter fristlos entlassen – Ermittlungen im Gang

St. Pölten – In einem privaten Pflegeheim in Niederösterreich sollen wehrlose Patienten gequält worden sein. Laut der "ZiB2" vom Dienstag wurden vier Pflegekräfte fristlos entlassen, die Polizei eingeschaltet sowie Pflegeaufsicht, Patientenanwaltschaft und auch Angehörige der Betreuten in Kenntnis gesetzt.

Dem ORF-Bericht zufolge war der Verdacht am vergangenen Freitag bekanntgeworden und habe sich am Montag erhärtet, worauf Anzeige erstattet wurde. Vier Beschäftigte sollen demnach pflegebedürftige Menschen beschimpft und grausam behandelt haben. Unter anderem sei einer Frau mit den begleitenden Worten, dass sie stinke, Haarspray ins Gesicht gesprüht worden, auch Kot soll in einen Mund gestopft worden sein.

Der Geschäftsführer der Einrichtung zeigte sich in der "ZiB2" über die Vorfälle entsetzt. Er versicherte, dass alles aufgearbeitet werde. (APA, 18.10.2016)