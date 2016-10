Jürgen Melzer in Moskau nur knapp an Überraschung vorbei

35-jähriger Niederösterreicher unterlag Carreno Busta mit 6:7 im dritten Satz

Moskau – Haarscharf ist Jürgen Melzer am Dienstag beim mit 712.250 Dollar dotierten ATP-Turnier in Moskau an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Der 35-jährige Niederösterreicher, der sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, unterlag dem als Nummer 6 gesetzten Weltranglisten-36. Pablo Carreno Busta (ESP) erst nach 2:16 Stunden mit 6:3,3:6,6:7(2).

Melzer hätte freilich die Punkte für das Erreichen der zweiten Runde gut brauchen können. Der nach seiner zehnmonatigen Verletzungspause zuletzt auf Platz 451 rangierende Melzer wird sich dank erfolgreicher Qualifikation um rund 50 Positionen verbessern.

Der ehemalige French-Open-Halbfinalist hatte im zweiten Duell mit dem zehn Jahre jüngeren Spanier zunächst Kurs auf den zweiten Sieg genommen. Nach 42 Minuten servierte Melzer auf 6:3 aus. Bei 3:3 im zweiten Durchgang vergab der Niederösterreicher mehrere Breakbälle, die zur Vorentscheidung hätten führen können. Auch den verlorenen Satz und einen 2:4-Rückstand im Entscheidungssatz steckte Melzer gut weg, drehte den Satz noch zum 5:4 und rettete sich ins Tiebreak. In diesem hatte aber der Favorit das bessere Ende.

Jürgen Melzer, der wie sein Bruder Gerald noch im Doppel-Einsatz ist, spielt kommende Woche dank einer Wildcard beim Erste Bank Open in Wien.