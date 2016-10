Nizza-Star Balotelli fehlt gegen Salzburg verletzt

Italiener laboriert an Adduktoren-Problemen

Nizza – OGC Nizza muss im Fußball-Europa-League-Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr) in Salzburg auf seinen Stürmerstar verzichten. Der Italiener Mario Balotelli muss wegen Adduktorenschmerzen passen, gab der Club am Dienstagabend bekannt.

Der 26-Jährige hatte am Montag noch mit der Mannschaft trainiert, fehlte aber bei der Einheit am Dienstag. Der eigenwillige Stürmer hat für den Tabellenführer der Ligue 1 in neun Spielen fünf Tore erzielt. (APA, 18.10.2016)