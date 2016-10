Das Fuzzfest in der Szene Wien

Greenleaf und Truckfighters sind die Headliner des Festivals

Diesen Freitag und Samstag findet in der Szene Wien das Fuzzfest statt. Entlehnt wird der Namen der Fuzzbox, einem Effektgerät zum Verzerren einer Stromgitarre. Die Ausrichtung ist somit hinlänglich erklärt, zehn Bands an zwei Abenden versuchen dem Titel gerecht zu werden, als Headliner fungieren Greenleaf und Truckfighters, zwei Stoner-Rock-Bands aus Schweden. Greenleaf haben heuer ihr Album Rise Above The Meadow veröffentlicht, die Truckfighters ein Livealbum und V.

Beiden Produktionen ermangelt es ein wenig des Drecks, der die wirklichen großen Werke des Genres auszeichnet. Aber es kann nicht jeder Kyuss sein. Mit dabei ist Matt Boroff mit seiner Band. Der US-Amerikaner tritt am Freitag auf, um sein eben veröffentlichtes, sehr supriges Album Grand Delusion vorzustellen. Be there!