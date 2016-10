Plakatserie für Volkshilfe und "Nacht der Vielfalt"

Linz – Am 5. November lädt in Linz die Volkshilfe zur "Nacht der Vielfalt" ein. Beworben wird der Ball mit einer Plakatserie von Stefan Beham. "Die Aufgabenstellung hat 'Vielfalt' gelautet. Diese Botschaft wollte ich ohne Wort und in möglichst einfacher Bildsprache transportieren", sagt Beham. (red, 18.10.2016)