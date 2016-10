Harley-Davidson kündigt Stellenstreichungen an

Heimatmarkt schwächelt

Chicago – Harley-Davidson plant wegen schwacher Geschäfte einen Arbeitsplatzabbau. Der US-Motorradhersteller kündigte am Dienstag nach deutlichen Gewinneinbußen im abgelaufenen Quartal eine Umstrukturierung im laufenden Vierteljahr an. Dabei will sich das Unternehmen auch von Mitarbeitern trennen.

Für Umbau und Abfindungen sollen bis zu 25 Mio. Dollar (22,7 Mio. Euro) ausgegeben werden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Hintergrund ist der Gegenwind auf dem Heimatmarkt, wo der Umsatz um sieben Prozent einbrach. Im Konzern betrug der Rückgang im dritten Quartal 4,5 Prozent auf 1,27 Mrd. Dollar. Der Gewinn fiel sogar um 19 Prozent auf 114 Mio. Dollar. An der Börse kam der Zwischenbericht nicht gut an. Die Aktien der Traditionsfirma sanken vorbörslich um 1,4 Prozent. (APA/Reuters, 18.10.2016)