The Wedding Present im Chelsea: Hitparade für immer

Druckvoller Gitarrenpop aus der ewigen Klasse von 1986: The Wedding Present gastieren am Freitag im Wiener Chelsea

Wien – Normalerweise wird am Freitag im Chelsea nicht live aufgetreten. Aber bei The Wedding Present macht der Chef eine Ausnahme. Immerhin zierte ein Fußballer das Debütalbum der britischen Band, sie huldigte dem großen George Best. Es herrscht also breiter Konsens zwischen der auftretenden Band und dem Wirt und früheren Fußballer Othmar Bajlicz.

Das 1987 erschienene Album George Best zählt zu den wesentlichen Werken der britischen Independent-Musik der 1980er, Wedding Present mit ihrem nervös schrammelnden Gitarrenpop zur Speerspitze jener Bewegung, die das Musikheft NME mit der Kompilation C-86 einfing und der bis heute gehuldigt wird.

Über die Jahre wurden The Wedding Present mit ihrem Gespür für erhebende Melodien bei erheblichem Druck zu einem Qualitätsgaranten des Fachs, der verstorbene Radio-DJ John Peel war einer ihrer größten Fans und Förderer.

Für den Druck in der Musik schipperte Gedge immer wieder über den großen Teich, um einige seiner Alben von Steve Albini aufnehmen zu lassen.

Daneben ging Sänger und Chef David Gedge (56) ein wenig fremd. Er gründete in den 1990ern das nicht weniger hinreißende Projekt Cinerama, um alle Melodien, die in ihm schlummern, ans Publikum zu bringen. Bis heute wechselt er regelmäßig in dieses Band-Outfit.

Während ein Gutteil der C-86-Bands längst Geschichte oder vergessen ist, steht Gedge mit seinem Hochzeitsgeschenk seit über 30 Jahren auf der Bühne. Heuer erschien das Album Going, Going ..., dessen Titel das Arbeitsethos der aus Leeds stammenden Band verdeutlicht.

Live entzündet sich der Mann nach all den Jahren immer noch an seinen großen Songs, überzeugt mit Dynamik und einem Songwriting, das selbst in seinen Pausen noch Geschmackssicherheit zeigt. Das manifestierte sich in den zwei Coverversionenalben Hitparade, die mit zum Besten zählen, was The Wedding Present produziert haben. (Karl Fluch, 19.10.2016)