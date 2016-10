Brem führt ÖSV-Damen-Aufgebot für Sölden an

Jürgen Kriechbaum hat zehnköpfiges Aufgebot nominiert

Schnals/Sölden – Nach den Zeitläufen am Dienstag auf dem Schnalstaler Gletscher hat ÖSV-Damenchef Jürgen Kriechbaum das Team für den Ski-Weltcup-Auftakt-Riesentorlauf am Samstag in Sölden fixiert. Angeführt wird das zehnköpfige Aufgebot von Disziplin-Titelverteidigerin Eva-Maria Brem aus Tirol.

Nicht mit dabei sind die Salzburgerin Anna Veith, die nach ihre schweren Knieverletzung noch Zeit braucht, und Cornelia Hütter, die an einer Schuhrandprellung laboriert. (APA, 18.10.2016)

ÖSV-Damen-Aufgebot für Weltcup-Riesentorlauf am Samstag in Sölden (10.00/13.00 Uhr): Eva-Maria Brem, Stephanie Brunner, Ricarda Haaser, Elisabeth Kappaurer, Michaela Kirchgasser, Nina Ortlieb, Stephanie Resch, Rosina Schneeberger, Carmen Thalmann, Katharina Truppe