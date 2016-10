26,6 Millionen Euro: ProSiebenSat1Puls4 mit bisher bestem Ergebnis

Umsatz stieg 2015 um zehn auf 141 Millionen Euro – 19,5 Millionen Euro an deutsche Mutter ausgeschüttet

Wien – Der Fernsehkonzern ProSiebenSat1Puls4 hat 2015 in Österreich das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt: 26,57 Millionen Euro Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stehen im Jahresabschluss der Gruppe, die in Österreich Werbe- und Programmfenster in deutschen Kanälen und Puls 4 betreibt. 2014 lag das EGT bei 22,5 Millionen Euro.

Der Umsatz von ProSiebenSat1Puls4 stieg gegenüber 2014 um rund zehn Millionen Euro auf 141,5 Millionen. Der Jahresüberschuss legte von 16,8 auf 19,8 Millionen Euro zu. Als Bilanzgewinn (samt kleinem Gewinnvortrag aus 2014) weist ProSiebenSat1Puls4 20,2 Millionen Euro nach 17,4 im Jahr 2014 aus.



Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt mit 26,57 Millionen Euro knapp über dem bisherigen Höchstwert von 26,2 Millionen im Jahr 2011.

Die Gesellschafter der österreichischen ProSiebenSat1Puls4, die Münchner SevenOne Brands GmbH aus dem deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat1 stimmten zu, dass die österreichische Tochter ihnen 19,5 Millionen Euro ihres Bilanzgewinns ausschüttet.

An Steuern vom Einkommen weist der Jahresabschluss 2015 6,76 Millionen Euro aus, für 2014 5,75 Millionen Euro. (red, 19.10.2016)