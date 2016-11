Bill Gates gab ersten Microsoft-Verdienst für Porsche 911 aus

In einem neuen Interview erinnert sich Gates an seine Zeit als Raser und Autoliebhaber

Ein gebrauchter Porsche 911 war der erste Luxus, den sich Bill Gates von Microsoft-Gewinnen spendierte. Dabei soll es sich um Gates allererstes eigenes Auto gehandelt haben. Zuvor hatte er sich die Fahrzeuge stets ausgeborgt und einmal sogar einen Totalschaden beim Porsche eines Freunds verursacht. Der Microsoft-Mitgründer war für seine wilde Jugend bekannt, zumindest was Autofahren betrifft. Ein Polizeifoto des jungen Gates ist mittlerweile legendär.

Durch die Wüste rasen

Gates gibt an, sich nachts oft von den Mühen des Arbeitslebens bei Microsoft erholt zu haben, indem er bei sehr hoher Geschwindigkeit durch die Wüste von New Mexiko gerast sei. "Glücklicherweise habe ich mich dabei nicht umgebracht", sagt Gates. Er soll übrigens drei Strafzettel erhalten haben, während er den neu gekauften Porsche 911 nach Hause gebracht hat.

Liebhaber von Luxusautos

Mittlerweile hat Gates jenen Porsche verkauft, wenngleich er nach wie vor ein großer Fan von Luxusfahrzeugen ist. Gates gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Er zog Mitte der 1970er-Jahre nach New Mexico, um mit Paul Allen in der gemeinsamen Firma "Micro-soft" zu arbeiten. 1979 zog das Unternehmen nach Bellevue nahe Seattle, ein Jahr später stieß Gates‘ ehemaliger Kommilitone Steve Ballmer dazu. In den Jahren darauf eroberte Microsoft mit MS-Dos und Windows den Markt für Betriebssysteme.

Gates‘ Polizeifoto nach seiner Verhaftung wegen Geschwindigkeitsübertretungen soll übrigens die Grundlage für das leere Profilfoto in Microsoft-Anwendungen gewesen sein – und dadurch unbewusst von Millionen Nutzern täglich gesehen worden sein. (red, 19.11.2016)