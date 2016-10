Boltz: Österreich braucht ausländische Investoren für mehr Ökostrom

Der Ex-E-Control-Chef hält die Angst vor einem Ausverkauf der Infrastruktur für unbegründet. Das Ökostromförderregime sei auf Dauer zu teuer

Wien – Österreich sollte sich bei erneuerbaren Energien um internationale Investoren bemühen, meint der langjährige Chef des Energieregulators E-Control und nunmehrige Berater bei der Anwaltskanzlei Baker & McKenzie, Walter Boltz. "Wir brauchen mehr Geld, aber nicht vom Staat." Das derzeitige Ökostromförderregime hält er für "moderat erfolgreich" und auf die Dauer zu teuer.

In ein, zwei Jahren werden die Förderkosten auf eine Milliarde Euro steigen und sollten dann eigentlich sinken, so der Plan des Gesetzgebers laut Boltz. Der Energieexperte hat aber kaum Hoffnung, dass die Kosten dann wirklich sinken, denn es werde Anschlussförderungen geben, fürchtet er. EU-rechtlich sei die kleine Novelle des Ökostromgesetzes, die für den Herbst geplant ist und unter anderem Anschlussfinanzierungen für marode Biogasanlagen vorsieht, problematisch.

Beihilfeverfahren riskiert

"Die Idee, dass man Ökostromanlagen, die voll ausfinanziert wurden, noch einmal Geld gibt", sei ein "klassischer Widerspruch" zu den Beihilfeleitlinien der EU. Sprich derlei Zusatzgelder dürften in Brüssel als verbotene Beihilfen qualifiziert werden. Das Argument, es gehe dabei nur um Anlagen des "kleinen armen Huberbauers am Land", die für den Markt nicht relevant seien, gelte nicht mehr.

"Österreich wird vermutlich etwas tun, was schon öfter passiert ist: Man geht sehenden Auges in eine EU-rechtswidrige Situation", warnte Boltz am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien. Der "Weg des national geringsten Widerstands", um später die Schuld auf Brüssel abwälzen zu können, werde aber wahrscheinlich scheitern. Boltz plädiert stattdessen für ein Ausschreibesystem, wie es jetzt auch in Deutschland kommt. "Ich hoffe, dass sich die Regierung da auch Expertise holt. Wenn die Landesenergiereferenten ein Ausschreibesystem designen, wird das ein Murks."

Um nicht nur großen Marktteilnehmern eine Chance zu geben, könnten auch kleinere Projekte etwa im Bereich Windkraft ausgeschrieben werden, so die Idee Boltz'. Ab einer Investitionssumme von 20 Mio. Euro "macht es schon Spaß", sagte Tim Heitling, Energieexperte bei Baker & McKenzie in Berlin. Bei Finanzinvestoren sei die Nachfrage nach Bestandsanlagen groß. Diese schätzten die langfristige Rendite. "Mit der Einspeisevergütung ist das ein sehr sicheres Geschäft."

Effizientere Windräder

In Österreich, so Boltz, verändern sich die Investitionsschwerpunkte. Das Geld der vielen kleinen privaten Investoren – Stichwort Häuslbauer – reiche nicht, wenn der seit Jahren konstante Erneuerbaren-Anteil (74 bis 75 Prozent) gesteigert werden soll. Ausbaumöglichkeiten sieht Boltz etwa in manchen Gebieten des Weinviertels, wo die Wind-Ausbeute groß sei. Zudem gebe es in den kommenden Jahren ein "beträchtliches" Repowering-Potenzial – bestehende Windräder können durch neue, effizientere ersetzt werden. Aber: "Wie überall muss man den lokalen Widerstand überwinden."

Für ausländische Investoren sei übrigens die Infrastruktur am besten geeignet. Die Angst vor dem großen Ausverkauf der Netze hält Boltz für unbegründet, da der Staat hier, im Gegensatz zur Stromerzeugung, eine Fülle ein Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten habe. Und: "Das österreichische Gasnetz kann man schlecht nach Australien verlagern." (APA, 18.10.2016)