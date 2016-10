Flüchtling in Calais soll Dolmetscherin vergewaltigt haben

Die Frau sei mit einem Journalisten auf Reportage unterwegs gewesen, als die beiden von drei Männern angegriffen wurden – die Polizei ermittelt

Calais – Ein Flüchtling soll am Rande des Lagers im nordfranzösischen Calais die Dolmetscherin eines TV-Reporters vergewaltigt haben. Der Fernsehjournalist und seine afghanischstämmige Paschtu-Dolmetscherin hätten in der Nacht auf Dienstag in dem Flüchtlingslager eine Reportage über minderjährige Flüchtlinge gedreht, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit.

Dabei seien sie nach eigenen Angaben von drei Männern, "vermutlich Flüchtlingen", attackiert worden. Die Männer hätten zunächst die Ausrüstung des Journalisten rauben wollen. Dann habe einer der mit einem Messer bewaffneten Afghanen die 38-jährige Dolmetscherin zu Sex gezwungen. Die beiden anderen Männer hätten den 42-jährigen Journalisten mit Messern auf Abstand gehalten. Die Behörden leiteten umgehend Ermittlungen ein. Nach den drei Angreifern wird noch gesucht.

In dem auch als "Dschungel" bekannten Flüchtlingslager von Calais harren tausende Menschen aus, von denen viele hoffen, heimlich nach Großbritannien zu gelangen. Das Lager soll bald geräumt werden, möglicherweise ab kommendem Montag. Die französischen Behörden wollen die Flüchtlinge in Unterkünften im ganzen Land verteilen. (APA, red, 18.10.2016)