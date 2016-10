Richard Grasl verlässt ORF mit Ende Oktober

Richtung "Privatwirtschaft", noch keine Info über Details – Legt auch Funktionen bei APA, AGTT, Mediaserver und Radiotest zurück

Wien – Finanzdirektor Richard Grasl lässt verlauten, dass er den ORF mit 31. Oktober verlässt (DER STANDARD berichtete über den Plan). Wohin es ihn zieht, verriet er vorerst weiterhin nicht.

Wo er "in der Privatwirtschaft" aufschlägt, will er "zu einem späteren Zeitpunkt" bekanntgeben, hieß es in einer Information an Journalisten.

Sein designierter Nachfolger Andreas Nadler, bisher Grasls Stellvertreter in der Kaufmännischen Direktion des ORF, wird die Geschäfte dort führen, bis er mit 1. Jänner 2017 formell Direktor wird.

Der ORF zitierte Grasl mit: "Ich habe Generaldirektor Wrabetz um eine formelle Auflösung gebeten, da ich mich einer spannenden Aufgabe in der Privatwirtschaft widmen möchte."

Generalswahl

Grasl bewarb sich nach sechs Jahren als Finanzdirektor und Nummer zwei im ORF um den Job des Generaldirektors, unterlag aber am 9. August mit bürgerlichen und blauen Stimmen gegen Amtsinhaber Alexander Wrabetz, den SPÖ, die Mehrheit der Betriebsräte, Grüne und Neos unterstützten.

ORF-Vertretung

Grasl wird in den kommenden Tagen auch seine Funktionen in den Aufsichtsräten der APA und der konzerneigenen Töchter zurücklegen, teilte der ORF mit. Auch seine Funktionen als Präsident des Mediaservers und als Vorstandsmitglied von AGTT und Radiotest wird er an seine Nachfolger übergeben. Dort vertrat er ja den ORF. Grasl ist auch Präsident der International Advertising Association (IAA).

Langer Dank, kurzer Dank

Grasl und Wrabetz dankten einander und anderen in der ORF-Aussendung unterschiedlich ausführlich.

Grasl: "Wir haben in den vergangenen sieben Jahren gemeinsam den ORF durch schwierige Zeiten manövriert und gut aufgestellt. Die Zusammenarbeit hat sowohl fachlich wie auch menschlich ausgezeichnet funktioniert, auch wenn wir uns in den letzten Monaten mit unterschiedlichen Konzepten für die Zukunft des Unternehmens beworben haben. Ich danke auch dem Generaldirektor dafür, dass er mir vorzeitig die Möglichkeit gibt, mich einer neuen, spannenden Herausforderung zu widmen. Ich möchte aber auch dem Team der Kaufmännischen Direktion und allen anderen ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern danken, die den zum Teil sehr anspruchsvollen Kurs der vergangenen Jahre mitgetragen und gestaltet haben."

Wrabetz: "Ich danke Richard Grasl für seine jahrzehntelange Tätigkeit in verschiedenen Positionen und Funktionen im ORF, vor allem für seinen Einsatz als Kaufmännischer Direktor in den letzten Jahren. Insbesondere danke ich Richard Grasl für die professionelle Übergabe der Agenden an den zukünftigen Kaufmännischen Direktor und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute." (red, 18.10.2016)