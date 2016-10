Belgien blockiert: EU-Minister vertagen Ceta-Entscheidung

Die EU-Handelsminister konnten sich am Dienstag wegen des belgischen Widerstands nicht auf ein Ja zum Handelsabkommen einigen. Ceta bleibt eine Hängepartie

Luxemburg – Die EU-Handelsminister haben einander am Dienstag in Luxemburg getroffen, um über das geplante Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada zu sprechen. Eigentlich sollten sie dem EU-Fahrplan zufolge einstimmig grünes Licht für den Vertrag geben. Doch nachdem sich die belgische Region Wallonien gegen Ceta positioniert hat, konnte das Land nicht zustimmen.



Belgien erwartet Fortschritte erst beim EU-Gipfel zum Ende dieser Woche. Außenminister Didier Reynders sagte am Dienstag vor dem Handelsministerrat, er wolle Wallonien bis dahin überzeugen. Er stehe in permanentem Kontakt mit dem wallonischen Regionalregierungschef Paul Magnette.

Mitterlehner: Entscheidung bei EU-Gipfel

Auch Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) rechnet mit einer Entscheidung Ende der Woche. Er gehe davon aus, dass bis zum 26. Oktober alle Vorbereitungen zur Unterzeichnung von Ceta beim EU-Kanada-Gipfel getroffen sein werden, "so dass das am 27. positiv abgeschlossen werden kann".

In Österreich war erst am Freitag klar geworden, dass die Regierung dem Abkommen, das auch innerhalb der SPÖ noch immer für heftige Diskussionen sorgt, zustimmen wird.

Kanadische Geduld

"Ich glaube, dass die Kanadier die gesamte Entwicklung relativ kritisch verfolgen", sagte Mitterlehner am Dienstag. Er hoffe aber, dass Kanada noch nicht die Geduld verliere. Hinter den anhaltenden Diskussionen in Belgien vermutet der ÖVP-Obmann "eher innenpolitisch belgische Gründe" als wirkliche Vorbehalte gegen Ceta. Es gebe bei allen Handelsabkommen eine intensive Auseinandersetzung, "ich gehe aber trotzdem insgesamt davon aus, dass wir eine positive Entscheidung haben sollten".

Der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte unterdessen, er glaube nicht, dass Ceta scheitern werde. Neben Belgien sei auch noch die Zustimmung von Rumänien zu dem Handelspakt offen. "Vielleicht braucht man noch ein bisschen Zeit", so Gabriel.

Visumpflicht als Druckmittel

In EU-Diplomatenkreisen wurde damit gerechnet, dass Rumänien und Bulgarien ihre Vorbehalte gegen Ceta erst zurückziehen, wenn der Handelspakt außer Streit gestellt ist. Die beiden osteuropäischen Länder wollen von Kanada Zusagen, die Visumpflicht für ihre Staatsbürger aufzuheben.

Die EU-Kommission habe mit der Zusatzerklärung jedenfalls rechtsverbindliche Klarstellungen geschafft, die in Deutschland viele Menschen beruhigen würden, so Gabriel. "Früher haben die Leute Freihandelsabkommen gut gefunden, weil die Zölle gesunken sind und damit die Preise. Heute geht es um Standards, weil die meisten Zölle weg sind, und das verunsichert viele Verbraucher", sagte der deutsche Vizekanzler.

Uneinigkeit unter Ministern

Der slowakische Wirtschaftsminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende Peter Ziga äußerte Unverständnis über die zögerliche Position Belgiens. "Belgien hat die Europäische Union von Anfang an aufgebaut, die Handelspolitik war ein Hauptgrund für die Schaffung der Europäischen Union", sagte er. Außerdem sei Belgien sehr nahe an Kanada, in beiden Ländern wird Französisch gesprochen. "Ich verstehe das nicht", sagte Ziga zur Ablehnung Walloniens. "Wenn wir uns nicht mit Kanada einigen können, mit wem denn dann?" (APA, red, 18.10.2016)