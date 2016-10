Vanek gelangen bei 5:1 von Detroit zwei Assists

New York – Erfolgreich ist der Montagabend (Ortszeit) für die an diesem Spieltag im Einsatz befindlichen österreichischen Eishockey-Legionäre in der NHL verlaufen. Michael Grabner steuerte in der Schlussminute das abschließende Tor zum 7:4-Heimsieg seiner New York Rangers über die San Jose Sharks bei, während Thomas Vanek beim 5:1 der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators zwei Assists gelangen. (APA, 18.10.2016)