Wacker fügt Liefering die erste Niederlage zu

Eler und Kerschbaum fixierten mit 2:1 ersten Auswärtssieg der Tiroler – Erster Punkteverlust der "Jungbullen" im Heimstadion

Grödig – Tabellenführer FC Liefering kann in der Fußball-Erste-Liga doch noch verlieren. Die "Jungbullen" unterlagen am Montagabend zum Auftakt der 14. Runde dem FC Wacker Innsbruck in Grödig 1:2 (1:1) und kassierten damit die erste Saisonniederlage. Die Tiroler setzten hingegen ihren Aufwärtstrend mit dem zweiten Sieg gegen einen Titelaspiranten in Folge nach dem 2:1 gegen den LASK fort.

Mit Toren von Patrik Eler (3.) und Roman Kerschbaum (53.) fixierten die Innsbrucker ihren ersten Auswärtssieg, sie haben nun unter Interimstrainer Thomas Grumser drei von vier Spielen gewonnen. Liefering scheint ihnen ganz gut zu liegen, von den jüngsten sieben direkten Duellen ging nur eines verloren. In der fünften Runde hatte es am Tivoli ein 1:1 gegeben.

Aufwärts

Die Grumser-Truppe schaffte dank ihrer klar besten Saisonleistung vorerst den Sprung unter die Top Fünf der Liga und kann sich daher wieder ausschließlich nach vorne orientieren. Der Abstand auf die nicht aufstiegsberechtigten Lieferinger beträgt jetzt 13 Punkte, der Zweite SC Austria Lustenau, der am Dienstag auf Blau-Weiß Linz trifft, ist nur noch sieben Zähler entfernt.

Trotz der bekannten Heimstärke der Lieferinger, die zuvor alle sechs Partien im DAS.GOLDBERG Stadion gewonnen hatten, versteckten sich die Gäste von Beginn an nicht, hielten voll dagegen und gingen auch schnell in Führung. Unmittelbar nach einer Tetteh-Topchance der Hausherren verwertete Eler eine Lercher-Hereingabe (3.). Der Wacker-Stürmer hatte dabei Glück, dass der Ball von Michael Switil noch entscheidend abgefälscht wurde.

Kerschbaum macht's

Die Lieferinger schlugen aber schnell zurück. Nach einem Kobleder-Patzer konnte Hannes Wolf an Grünwald-Ersatzmann Lukas Wedl vorbeiziehen und zum 1:1 einschießen (8.). Extrem flott ging es auch in der Folge weiter, aufseiten der Tiroler war Simon Pirkl gefährlich (15.), auf Lieferinger Seite scheiterte Tetteh an Wedl (37.).

Nach dem Seitenwechsel starteten die Tiroler viel besser und wurden auch belohnt. Kerschbaum zog ohne viel nachzudenken aus 20 Metern ab und traf genau ins Eck (53.). Da Christoph Freitag (55.), Pirkl (58.) und Eler (71.) Topchancen ausließen, blieb es spannend und konnte Liefering noch nahe an ein Remis herankommen. Wolf verfehlte bei der besten Möglichkeit aber nach Tetteh-Hereingabe knapp das Tor (84.). Damit blieb den Hausherren der zehnte Saisonsieg verwehrt. (APA, 17.10.2016)

Ergebnis Erste Liga:

Liefering – Wacker Innsbruck 1:2 (1:1) Grödig, DAS.GOLDBERG Stadion, SR Kollegger.

Tore: Wolf (8.) bzw. Eler (3.), Kerschbaum (53.)