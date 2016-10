Demonstrationsverbot in Ankara

Agetnur: Gouverneur befürchtet Terroranschläge

Ankara – Der Gouverneur von Ankara hat am Montagabend ein bis 30. Oktober befristetes Versammlungs- und Demonstrationsverbot erlassen. Nach Darstellung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sind Befürchtungen von Terroranschlägen der Anlass.

In der Verlautbarung des Gouverneurs heißt es lediglich, das Versammlungsverbot werde aus Sicherheitsgründen erlassen. Am 10. Oktober vergangenen Jahres hatten sich zwei Selbstmordattentäter des IS vor dem Bahnhof in Ankara in die Luft gesprengt. Dabei wurden 107 Menschen getötet, die an einer Friedenskundgebung teilnehmen wollten. (mab, 17.10.2016)