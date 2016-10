Bodo Kirchhoff erhält den Deutschen Buchpreis 2016

Österreichische Nominierte hatten das Nachsehen

Frankfurt am Main – Bodo Kirchhoff ist der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2016. Der deutsche Autor erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung heute, Montag, bei der Preisverleihung zum Auftakt der Frankfurter Buchwoche für seine Erzählung "Widerfahrnis". "Es ist für mich wunderbar, dass ich hier stehen kann", so Kirchhoff in seinen Dankesworten.

Die Jury lobte "Widerfahrnis" als einen "vielschichtigen Text, der auf meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt". Die beiden österreichischen Autoren Eva Schmidt und Reinhard Kaiser-Mühlecker, die mit "Ein langes Jahr" (Jung und Jung) sowie "Fremde Seele, dunkler Wald" (S. Fischer) unter den Nominierten der Shortlist waren, hatten damit ebenso das Nachsehen wie Andre Kubiczek ("Skizze eines Sommers"), Thomas Melle ("Die Welt im Rücken") und Philipp Winkler ("Hool"). (APA, 17.10.2016)