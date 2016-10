Live in der Redaktion: Avec

Die junge Sängerin aus Oberösterreich war gemeinsam mit ihrer Band zu Gast in der STANDARD-Redaktion

Seit der Veröffentlichung ihrer EP "Heartbeats" vor knapp einem Jahr hat sich in der Welt der jungen Oberösterreicherin Avec einiges getan: drei Nominierungen bei den Amadeus Awards, Chartplatzierungen bei FM4 und viele Konzerte im In- und Ausland. Jetzt ist ihr Debütalbum "What If We Never Forget" erschienen, und endlich hatte sie Zeit, in die Redaktion nach Wien zu kommen und ein paar Songs für den STANDARD Player zu spielen. Live ist sie das nächste Mal am 5. November im Posthof Linz zu sehen, weitere Termine gibt es dieses Jahr in Vöcklabruck, Salzburg, St. Pölten und Lembach.

Song #1: "Granny"

Song #2: "Shadows"

Song #3: "Waiting For"

foto: raoul kopacka Ihr richtiger Name soll in Verbindung mit ihrer Musik im Hintergrund bleiben: Avec mit ihren beiden Bandmitgliedern Andreas Häuserer (links) und Lukas Klement auf einem Balkon unseres Redaktionsgebäudes.

