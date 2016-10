Aleppo: Russland und Syrien kündigen Feuerpause an

Kämpfer sollen Stadt über zwei Korridore verlassen

Moskau/Luxemburg – Die russischen Streitkräfte haben für die belagerte syrische Großstadt Aleppo eine achtstündige Feuerpause angekündigt. Die syrische und die russische Armee würden ab Donnerstag um 07.00 Uhr MESZ ihre Angriffe vorübergehend einstellen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in Moskau mit. Damit solle Bewohnern und Rebellen ermöglicht werden, die Stadt zu verlassen. Die Feuerpause gelte für Luftangriffe und Einsätze mit anderen Waffen.

Die syrischen und russischen Streitkräfte greifen in Aleppo seit Wochen Stadtviertel an, die von Rebellen beherrscht werden. Westliche Staaten wie die USA haben der Regierung in Moskau deswegen vorgeworfen, Gräueltaten zu begehen. Russland weist dies zurück und hält dagegen dem Westen vor, Terroristen zu unterstützen.

Keine Atempause für Nusra-Front

Eine längere Feuerpause lehnte Russland auch am Montag ab. Dies sei nicht sinnvoll, weil sonst die Gruppe Jabhat al-Nusra nur eine Atempause bekommen würde und sich neu aufstellen könnte, sagte Generalleutnant Sergej Rudskoi. Die islamistische Gruppe stand früher der Al-Kaida nahe und sagte sich in diesem Jahr von dem Extremistennetz los.

Rudskoi erklärte, Russland arbeite mit anderen Staaten zusammen, um eine friedliche Lösung zu finden. Weil dies aber Zeit koste, habe man sich zu einer humanitären Kampfpause entschlossen. Außenminister Sergej Lawrow hatte sich zuletzt am Wochenende mit seinem US-Kollegen John Kerry getroffen, um nach einem Ausweg zu suchen. Die Gespräche in Lausanne brachten keine entscheidenden Fortschritte.

Auch am Montag gingen die Luftangriffe auf den Osten Aleppos weiter. Nach Darstellung von Rettungskräften, die in den Rebellengebieten aktiv sind, wurden dabei 14 Mitglieder einer Familie getötet, darunter zwei Babys im Alter von sechs Wochen. Der sogenannte Zivilschutz machte für den Angriff die Besatzungen russischer Jets verantwortlich.

EU will Sanktionen

Nach Erkenntnissen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind seit dem Ende einer Waffenruhe im September 448 Menschen im Osten Aleppos bei Luftangriffen ums Leben gekommen, darunter 82 Kinder. Die Streitkräfte Syriens und Russlands haben dagegen erklärt, sie nähmen nur Aufständische ins Visier.

Die EU-Staaten verurteilten die Angriffe Russlands und kündigten an, die Regierung des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad mit weiteren Sanktionen belegen. Zudem forderten die 28 Außenminister bei einem Treffen in Luxemburg eine sofortige Waffenruhe. Russland nehme absichtlich Krankenhäuser, medizinisches Personal oder Schulen ins Visier. Auch der Einsatz von Fassbomben, Streumunition und chemischen Waffen könnte als Kriegsverbrechen gewertet werden. (Reuters, 17.10.2016)