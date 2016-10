TV- und Radiotipps für Dienstag, 18. Oktober

0.20 COEN-BRÜDER Inside Llewyn Davis (USA 2013, Ethan Coen, Joel Coen) Völlig abgebrannt und ohne einen Platz zum Schlafen hat der Musiker Llewyn Davis (Oscar Isaac) im New Yorker Winter von 1961 nichts zu lachen. In der Musikszene ist Llewyn ein sperriger Individualist, der für eine Folkmusik lebt, von der er selbst leider nicht leben kann. Wunderbarer Film, großartig besetzt (u. a. Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman). Bis 1.55, ZDF

22.30 DOKUMENTARFILM Der NSU-Komplex Die Mordserie der rechtsterroristischen Untergrundzelle NSU hat von 1998 bis 2011 in Deutschland zehn Menschenleben gekostet und das Land durch mehrere Bombenanschläge und Banküberfälle mit Terror überzogen. Der Dokumentarfilm von Stefan Aust und Dirk Laabs liefert einen Überblick über die Hintergründe des NSU-Terrors. Bis 0.00, BR

22.25 FAMILIENDRAMA Oben ist es still (NL/D 2013, Nanouk Leopold) Der 50-jährige Landwirt Helmer (Jeroen Willems) lebt mit seinem betagten Vater (Henri Garcin) allein im Haus. Je schwächer dieser wird, umso stärker fühlt er sich. Zum ersten Mal lebt er seine eigenen Bedürfnisse aus. Ein eindringlicher Film nach dem erfolgreichen Roman von Gerbrand Bakker. Bis 23.50, 3sat

21.55 DOKUMENTARFILM Das große Museum Mehr als zwei Jahre hat sich Johannes Holzhausen im Kunsthistorischen Museum in Wien umgesehen. Der Film zeigt routinierte Handgriffe, vor allem aber lebhafte Mikrodramen, in denen die Arbeitskräfte als interessante Protagonisten hervortreten. Der Eröffnungsfilm der Diagonale 2014. Bis 23.35, ORF 3

Radiotipps

10.00 TALK

Wissenschaftsradio Elisabeth Haslinger-Baumann vom FH Campus Wien, Pflegewissenschaft, spricht über die 500.000 Euro teure Entwicklung eines speziellen Trinkbechers für Senioren. Außerdem: Markus Leich – Österreichs erste männliche Hebamme. Bis 11.00, Radio Njoy 91.3 in Wien und wien.njoyradio.at

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama Thema ist der Streit um das Burkaverbot: große Aufregung um ein kleines Stück Stoff. Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

FM4 auf Laut Wie halten die Menschen das achte Jahr der Krise in Griechenland aus? Wie überleben sie ökonomisch und sozial den Austeritätskurs? Claus Pirschner diskutiert live in Athen mit Christos Sideris, Initiator einer von mittlerweile 50 Solidaritätskliniken in Griechenland, mit der Journalistin Alkyone Karamanolis und mit Anrufern. Bis 22.00, FM 4

20.00 MAGAZIN

Radio Stimme: Das Dritte Reich erinnern, seiner Opfer gedenken Wie gestaltet sich mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs das Erinnern an die Shoah? Gudrun Blohberger, Pädagogische Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, und Eduard Freudmann, Akademie der bildenden Künste Wien, schildern ihr Herangehen. Bis 21.00, Radio Orange 94.0 in Wien und o94.at

21.00 HÖRSPIEL

Hörspiel-Studio Ein Schwerpunkt zum 70. Geburtstag Elfriede Jelineks. Zu hören ist ihr Stück Rechnitz. Bis 22.00, Ö1

0.05 TALK & MUSIK

Nachtquartier: Wohin fließt das Geld im österreichischen Sport? Zu Gast ist der Präsident des Österreichischen Volleyball-Verbandes, Peter Kleinmann. Bis 1.00, Ö1 (Oliver Mark, 18.10.2016)