Wie gern leben Sie in Wien-Landstraße?

Landstraße – der Name verheißt zwar eine ländliche Umgebung, tatsächlich ist der dritte Bezirk ein recht urbanes Pflaster. Als Innenstadtbezirk grenzt er an Donaukanal, Simmering, Favoriten und Wieden. Dennoch, auch hier gibt es wunderschöne Grünflächen. So befinden sich innerhalb der Bezirksgrenzen Stadtpark, Schweizergarten und Botanischer Garten.

Auch an Sehenswürdigkeiten ist der Bezirk nicht gerade arm. Neben Hundertwasserhaus und Kunsthaus, mit denen sich Friedensreich Hundertwasser in diesem Bezirk ein Denkmal gesetzt hat, findet sich auch eine von Wiens wichtigsten Touristenattraktionen hier: Schloss Belvedere, Prinz Eugens ehemaliger Sommersitz. Vom Oberen Belvedere aus kann man den Canaletto-Blick genießen, den Gegner des Hochhausprojekts am Heumarkt-Areal erhalten wollen. Die Gegend rund um das Belvedere ist auch in Diplomatenkreisen beliebt, so finden sich hier 24 der 150 Konsulate und Botschaften.

Kulturinteressierte finden zwischen Konzerthaus, Akademietheater, Arena und Rabenhof-Theater garantiert die passende Abendunterhaltung. Und braucht man einmal Ruhe vom Trubel der Stadt, bietet ein Spaziergang über den 1874 geschlossenen und unter Denkmalschutz stehenden St. Marxer Friedhof Entspannung. (aan, 27.3.2017)