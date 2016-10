Whatsapp mit der Oma: Wie halten Sie zu Ihrer Familie Kontakt?

Dank gängiger Kommunikationsmittel wie Whatsapp und Facebook kann man heute den ganzen Tag mit der Familie chatten. Tun Sie's?

Die Zeit, die Jugendliche und Kinder mit Smartphones verbringen, lässt Eltern vermutlich immer wieder einmal verzweifeln. Dass sich mittlerweile aber auch die Eltern in die neue Kommunikationswelt verirren und sogar Großeltern mit Facebook-Accounts und Whatsapp ihre Verwandten kontaktieren, bringt eine neue Dynamik in den Familienalltag.

Familiengruppen können mal den engeren, mal den weiteren Familienkreis umfassen – die Wichtigkeit der einzelnen Chatnachrichten dürfte sich jedoch meist auf Reissackniveau bewegen. Diese Gruppen haben allerdings auch ihre Funktion: Fotos vom Nachwuchs oder dem Mittagstisch im Büro dürften älteren Familienmitgliedern Freude bereiten, weil sie dann auch ein bisschen mehr vom Enkerl mitbekommen und nicht auf die nächste Familienfeier warten müssen, um im Fotoalbum blättern zu können.

Im Umkehrschluss kann ein Überangebot familiärer Neuigkeiten schnell auch ermüdend wirken, und die Benachrichtigungen werden deaktiviert. Schenkt man Redaktionsmitgliedern Glauben, dürften viele Angehörige auch äußerst motiviert in Sachen Smileys sein – können Sie Ähnliches berichten?

Chatten mit der Verwandtschaft

Sind Sie in einer Familiengruppe auf Whatsapp? Schicken Sie Ihren Lieben dank Smartphone-Kamera nun eher Fotos oder schreiben Ihnen, als sie es davor per Kamera und Brief getan haben? Haben Ihre Verwandten Lieblingssmileys, und setzen sie diese auch immer passend ein? Kommt für Sie eine Familiengruppe der Büchse der Pandora gleich, und wollen Sie vielleicht gar nicht so viel wissen? Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit der Verwandtschaft! (mahr, 21.10.2016)