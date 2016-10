Schwerer Gärgasunfall im Südburgenland

Feuerwehr- und Rettungseinsatz in Rechnitz

Rechnitz – In Rechnitz (Bezirk Oberwart) im Südburgenland hat sich am Montagnachmittag in einem Entsorgungsbetrieb ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben von Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland und Feuerwehr waren zwei Personen in einem Gärtank verunglückt, beide mussten von den Einsatzkräften geborgen werden.

Die Feuerwehr Rechnitz und die Rettungskräfte wurden kurz vor 16.30 Uhr alarmiert. Zwei Notarzthubschrauber wurden zum Unfallort gerufen. Laut LSZ wurden beide Personen bereits geborgen und wurden medizinisch erstversorgt. Über ihren Zustand war vorerst nicht bekannt. (APA, 17.10.2016)