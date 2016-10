Rudi Dolezal porträtiert für Servus TV heimische Kabarettisten

Nach "Austropop-Legenden" widmet sich "Österreichische Kabarett Legenden" den Komikern

Wals/Wien – Servus TV startet im Herbst mit einem neuen Format: In "Österreichische Kabarett Legenden" porträtiert Rudi Dolezal Vertreter der heimischen Kabarett-Szene wie Helmut Qualtinger, Andreas Vitasek, Roland Düringer und Lukas Resetarits.

Den Auftakt der Sendereihe bildet Helmut Qualtinger ("Der Herr Karl, "Travnicek-Dialoge", "Gschupfter Ferdl") am Donnerstag, den 20. Oktober ab 20.15 Uhr. Rudi Dolezal spricht mit Freunden, Wegbegleitern und Qualtingers Sohn Christian über Erinnerungen an seinen Vater zu sprechen.

Am 27. Oktober folgt ein Porträt über Andreas Vitásek, eine Woche später ist Roland Düringer an der Reihe. Lukas Resetarits folgt am 10. November. (red, 17.10.2016)