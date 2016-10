Forum zu "Terror", heute im ORF: Darf man 164 Personen töten, um 70.000 zu retten?

In Ferdinand von Schirachs Stück werden die Zuseher zu Geschworenen – Film und Diskussion ab 20.15 Uhr, ORF 2

Wien – Kampfpilot Lars Koch (Florian David Fitz) steht vor Gericht, weil er eigenmächtig ein entführtes Passagierflugzeug mit 164 Passagieren abgeschossen hat. Ein Terrorist hatte die Maschine in seine Gewalt gebracht, um sie in die mit 70.000 Zusehern vollbesetzte Allianz Arena in München zu steuern. Koch muss sich wegen 164-fachen Mordes verantworten. Er hat den Befehl seines Vorgesetzten ignoriert, das Flugzeug nicht vom Himmel zu holen – zu sehen am Montag ab 20.15 Uhr in ORF 2.

Rechtliche und moralische Fragen

In Ferdinand von Schirachs gleichnamigen Theaterstück "Terror – Ihr Urteil" geht es um rechtliche und moralische Fragen und ob Leben gegen Leben aufgewogen werden darf. ORF, ARD und Schweizer SRF zeigen den Film zeitgleich und lassen das Publikum nach den Schlussplädoyers darüber abstimmen, ob der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig gesprochen wird. Je nach Urteil wird die eine oder andere Version des Endes gezeigt.

Im Anschluss an die Urteilsverkündung diskutiert Moderator Peter Resetarits die Zuschauer-Entscheidung mit einer Expertenrunde live im Studio.

Was meinen Sie? Schuldig oder nicht schuldig? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit. (red, 17.10.2016)