Hirscher führt Aufgebot des ÖSV in Sölden an

Mathis ergatterte letzten Startplatz – Abwarten bei "Sorgenkind" Feller

Sölden – Mit Marcel Hirscher an der Spitze starten die ÖSV-Herren am Sonntag in Sölden in den alpinen Ski-Weltcup. Der Sportliche Leiter Andreas Puelacher nominierte am Montag nach einer internen Qualifikation auf dem Schnalstaler Gletscher ein zehnköpfiges Team für den Riesentorlauf (10.00/13.00 Uhr). Im Rennen um den letzten Startplatz setzte sich Marcel Mathis gegen Daniel Meier durch.

Ein Fragzeichen steht noch hinter dem Start von Manuel Feller, dem Rückenprobleme zu schaffen machen. "Wir warten wirklich bis zum letzten Moment, ob uns der Manuel das Freizeichen für den Start gibt oder nicht. Wir trainieren am Freitag noch, eventuell Samstag, und dann entscheiden wir", erklärte Puelacher. (APA; 17.10.2016)

ÖSV-Herren-Aufgebot für den Weltcup-Riesentorlauf am Sonntag in Sölden: Marcel Hirscher, Christoph Nösig, Philipp Schörghofer, Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Roland Leitinger, Vincent Kriechmayr, Manuel Feller, Christian Hirschbühl, Marcel Mathis.