Bank of America verdient im Quartal mehr

Anleihehandel lief gut

Charlotte (North Carolina) – Die Bank of America hat vom gut laufenden Anleihehandel profitiert und erstmals seit drei Quartalen den Gewinn gesteigert. Unter dem Strich legte der den Aktionären zugerechnete Gewinn im dritten Quartal um 6,6 Prozent auf 4,45 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro) zu, wie die Nummer zwei auf dem US-Markt am Montag mitteilte.

Je Aktie verdiente das Geldhaus 41 Cent, nach 38 Cent vor Jahresfrist. Die Aktien legten im vorbörslichen Handel um 1,6 Prozent zu.

Das Institut profitierte von der Unsicherheit am Markt nach dem Brexit-Votum in Großbritannien und der Frage, wie es geldpolitisch in den USA, Japan und Europa weitergeht. Die Einnahmen im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren schnellten daher um etwa ein Drittel in die Höhe. Auch bei anderen US-Großbanken lief zuletzt der Anleihehandel gut. (APA/Reuters, 17.10.2016)