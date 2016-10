Kyrgios mindestens drei Wochen gesperrt

Nach skurriler Schanghai-Partie gegen Mischa Zverev – Kyrgios: "Ich respektiere und verstehe die Entscheidung der ATP"

London – Wegen seiner jüngsten Entgleisungen in Schanghai hat die ATP den vorbelasteten Nick Kyrgios für acht Turnierwochen bis zum 15. Jänner 2017 gesperrt, zudem muss er 25.000 Dollar zahlen. Die Sperre wird auf drei Wochen reduziert, wenn sich der Australier in sportpsychologische Behandlung begibt, teilte die Spielervereinigung am Montag mit.

Kyrgios hatte in der vergangenen Woche beim 3:6, 1:6 gegen den Deutschen Mischa Zverev eine extrem lustlose Vorstellung gezeigt und das Zweitrundenmatch praktisch hergeschenkt. Die ATP belegte den Weltranglisten-14. anschließend mit einer Strafe von 16.500 Dollar, nahm zudem aber weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen den Verhaltenskodex auf.

Kyrgios ist für sein umstrittenes Verhalten bekannt. 2014 war er schon einmal zu einer Zahlung von 25.000 Dollar verurteilt worden, weil er während eines Matches in Montreal den Schweizer Stan Wawrinka und dessen Freundin beleidigt hatte.

Der australische Tennisverband hat mitgeteilt, dass Kyrgios sich bereit erklärt habe, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und damit die Reduktion der Sperre zu erwirken. "Ich respektiere und verstehe die Entscheidung der ATP", ließ Kyrgios ausrichten. "Ich werde die Pause nützen, um mich auf und neben dem Platz zu verbessern."(APA, 17.10.2016)