Verletzte durch Explosionen auf BASF-Geländen in Deutschland

Explosion in Ludwigshafen und Verpuffung in Lampertheim – Mehrere Menschen vermisst

Ludwigshafen – Bei Unglücken in zwei Werken des deutschen Chemieriesen BASF sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Gegen Mittag kam es zu einer Explosion und einem Brand mit mehreren Verletzten am Landeshafen Nord in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. In dem Hafen werden vor allem brennbare Flüssigkeiten und verdichtete Gase für BASF angeliefert. Mehrere Menschen werden noch vermisst, teilte die Stadt Ludwigshafen mit.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr, die Ursache war vorerst unklar. Der Südwestrundfunk berichtete auf Twitter von einem explodierten Tankschiff.

Die Feuerwehr gab eine Gefahrenwarnung heraus. Nachbarn wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren. Über dem Norden der Stadt war eine große Raumwolke aufgestiegen. Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in den nördlichen Stadtteilen kommen, erklärte die Feuerwehr. Hilfskräfte aus der gesamten Region waren im Einsatz, darunter auch ein Feuerlöschboot aus Mannheim.

BASF hat nach der Explosion in Ludwigshafen seine zentralen Produktionsanlagen vorsichtshalber stillgelegt. Die sogenannten Steamcracker seien aus Sicherheitsgründen heruntergefahren worden, sagte eine Firmensprecherin. Die Cracker sind an dem Standort die Herzstücke, in den Anlagen werden petrochemische Ausgangsstoffe aufgespalten.

Die Ursache der Explosion bei dem Hafen, wo das Unternehmen brennbare Stoffe und Gase umschlägt, war noch unklar.

In der Früh war es bereits am Standort Lampertheim in Hessen zu einer Verpuffung am Filter einer Anlage für Kunststoffzusätze gekommen. Dabei zogen sich vier Mitarbeiter Verletzungen zu, teilte das Unternehmen mit. Die Anlage wurde abgestellt. Eine Umweltverseuchung sei nicht festgestellt worden. In beiden Fällen seien die Ursachen noch unbekannt, die Behörden seien informiert. (APA, Reuters, 17.10.2016)