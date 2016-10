Historischer Kalender – 19. Oktober

1781 – Die Kapitulation der Briten unter General Charles Cornwallis vor den amerikanisch-französischen Verbänden bei Yorktown in Virginia markiert den Sieg der USA im Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

1806 – Johann Wolfgang von Goethe heiratet Christiane Vulpius.

1851 – In Görz stirbt die Herzogin von Angouleme, Marie Therese Charlotte von Bourbon, Tochter des hingerichteten französischen Königspaares Ludwig XVI. und Marie Antoinette und Enkelin von Kaiserin Maria Theresia.

1901 – In Liverpool werden die fünf Orchestermärsche "Pomp and Circumstance" von Edward Elgar zur Verherrlichung des britischen Weltreichs uraufgeführt.

1926 – In London beginnt eine Empire-Konferenz, in deren Verlauf erstmals der Begriff "British Commonwealth of Nations" Verwendung findet. (Verankerung im Westminster-Statut 1931).

1941 – Stalin lässt den Belagerungszustand über Moskau verhängen. Er kündigt die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt gegen die deutschen Aggressoren bis zum Letzten an.

1946 – In Zürich wird das Schauspiel "Die chinesische Mauer" von Max Frisch uraufgeführt.

1951 – Der US-amerikanische Kongress erklärt den Kriegszustand mit Deutschland für beendet.

1956 – Japan und die Sowjetunion veröffentlichen in Moskau nach langwierigen Verhandlungen eine gemeinsame Erklärung über die Beendigung des Kriegszustandes.

1956 – Der am 4.8. rehabilitierte frühere Generalsekretär Wladyslaw Gomulka wird wieder in das Zentralkomitee der polnischen Kommunisten aufgenommen.

1971 – Nach dem SPÖ-Sieg bei den vorgezogenen Nationalratswahlen wird Bundeskanzler Bruno Kreisky von Bundespräsident Franz Jonas mit der Neubildung der Regierung beauftragt.

1981 – Bei einem Flugzeugabsturz im Gebiet des Wilden Kaisers werden in Tirol neun Menschen getötet.

1986 – Der Unabhängigkeitsführer und erste Staatspräsident von Mozambique, Samora Moises Machel, kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Für das Unglück wird der Geheimdienst des südafrikanischen Apartheidregimes verantwortlich gemacht.

1991 – Erstmals seit 1983 wird der PLO-Chef Yasser Arafat in Damaskus von Syriens Staatschef Hafez Assad empfangen.

2001 – Die USA bestätigen den Einsatz von Spezialeinheiten am Boden in Afghanistan gegen die Taliban.

2001 – Polen hat eine neue sozialdemokratische Regierung unter dem Ex-Kommunisten Leszek Miller.

Geburtstage:

Hilde Spiel, öst. Schriftstellerin (1911-1990)

Emil Gilels, sowj. Pianist (1916-1985)

Jean Dausset, frz. Mediziner (1916-2009)

Gunnar Nordahl, schwed. Fußballer (1921-1995)

George Nader, US-Schauspieler (1921-2002)

John Le Carre (eigtl. David J. Moore Cornwell), brit. Diplomat und Schriftsteller (1931- )

Robert Hue, frz. Politiker (1946- )

Todestage:

Johann I. "ohne Land", engl. König (1167-1216)

Francois-Joseph Talma, frz. Schauspieler (1763-1826)

Marie Therese Charlotte von Bourbon, Herzogin von Angouleme (Tochter Ludwigs XVI.) (1778-1851)

Alberto Pirelli, ital. Großindustrieller (1882-1971)

(APA, 19.10.2016)