Mediziner: "Hoher Cholesterinspiegel ist nicht akut gefährlich"

STANDARD: Laut Schätzungen sind weniger als 10 Prozent der Menschen mit familiärer Hypercholesterinämie in medizinischer Behandlung. Manche Experten empfehlen daher ein europaweites Kaskadenscreening, um die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Halten Sie das für sinnvoll?

STANDARD: Seit rund einem Jahr sind in Österreich neue Medikamente zugelassen, so genannte PCSK9-Hemmer. Sie sind um ein Vielfaches teurer als die bisherigen Therapien. Wie gut ist ihre Wirkung?

Sönnichsen: Man muss gar nichts tun, um das Cholesterin zu senken. Man muss etwas tun, um sein Gesamtrisiko für Arteriosklerose zu senken. Da steht der Lebensstil an erster Stelle: nicht rauchen, regelmäßige körperliche Aktivität und eine ausgewogene "mediterrane" Ernährung. In bestimmten Fällen kann es natürlich auch sinnvoll sein, Medikamente – so genannte Lipidsenker – zu nehmen, wie zum Beispiel Statine. Wichtig ist aber immer, das Gesamtrisiko im Auge zu behalten.

STANDARD: Was kann man sonst zur Senkung des Cholesterins tun?

Sönnichsen: Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil die schwere Hypercholesterinämie zu selten ist, um hier aussagekräftige Studien mit ausreichender Fallzahl zu machen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass über 30 Prozent der Menschen mit einer vererbten Hypercholesterinämie irgendwann in ihrem Leben eine Herzkrankheit entwickeln, und das deutlich früher als Menschen mit normalem Cholesterin.

Sönnichsen: Für Deutschland geht man davon aus, dass ein Mensch von 500 eine familiäre Hypercholesterinämie hat. Das wären in Österreich 16.000 Personen. In einer Skandinavischen Studie war der Wert viel höher, aber die Studie hat sehr "großzügig" eine FHC diagnostiziert und keine genetische Untersuchung gemacht. Wenn man nur den isolierten LDL-Cholesterinwert betrachtet, kann man auch daneben liegen.

STANDARD: Manche Menschen kommen bereits mit einem hohen Cholesterinspiegel auf die Welt. Wie häufig ist so eine "familiäre Hypercholesterinämie"?

Sönnichsen: Wer einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, hat ein erhöhtes Risiko für Arteriosklerose, die sich langsam über Jahre entwickelt. Damit steigt die Gefahr für einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall , oder eine periphere Durchblutungsstörung. Akut gefährlich ist ein hoher Cholesterinspiegel nicht. Hohes Cholesterin selbst verursacht auch nie Beschwerden. Der Cholesterinspiegel muss immer im Zusammenhang mit den anderen Risikofaktoren betrachtet werden. Dazu zählen vor allem Rauchen, hoher Blutdruck und Diabetes mellitus. Behandlungsbedürftig ist in der Regel ein hohes Gesamtrisiko, nicht ein isoliert erhöhter Cholesterinspiegel.

Sönnichsen: In den westlichen Ländern haben mindestens die Hälfte aller erwachsenen Menschen einen Cholesterinspiegel über Milligramm pro Deziliter. Dieser Wert ist mehr oder weniger willkürlich festgelegt. Untersuchungen zeigen, dass die geringste Sterblichkeit bei einem Wert von etwa 180 bis 200 Milligramm pro Deziliter liegt. Sowohl darüber als auch darunter steigt das Sterberisiko an.

Ein erhöhter Cholesterinspiegel tut nicht weh, deshalb spüren Betroffene meist auch nichts. Im Zuge der Lancierung des neuen Medikaments hat die Österreichischen Atherosklerosegesellschaft (AAS) auch die Forderung in den Raum gestellt, verstärkt Maßnahmen zur Früherkennung einzuführen, um frühzeitig, also vor kardiovaskulären Problemen, Diagnosen stellen zu können.

Andreas Sönnichsen ist Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Familienmedizin an der Universität Witten/Herdecke in Deutschland. Zuvor war er an der Paracelsus-Universität Salzburg tätig. Er gilt als Vertreter der Evidenzbasierten Medizin (EbM).

HDL: Gut und böse

Cholesterin ist für den Zellaufbau im menschlichen Körper lebenswichtig. Es wird über LDL von der Leber aus im Körper verteilt. Die Zellen, die Cholesterin benötigen (zum Beispiel alle Zellen, die sich teilen – Hautzellen, Schleimhäute etc.) nehmen sich das benötigte Cholesterin aus dem LDL. Das LDL wird, wenn zu viel davon da ist, in den Gefäßwänden abgelagert und verursacht Arteriosklerose. Das HDL ist sozusagen der "Lumpensammler", es nimmt überschüssiges Cholesterin auf und transportiert es zur Leber zurück, wo es "recycelt" werden kann. Es schützt vor Cholesterinablagerungen in den Gefäßen.