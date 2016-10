Tsipras mit großer Mehrheit an Syriza-Spitze bestätigt

Griechischer Ministerpräsident deutlich gestärkt

Athen – Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist mit großer Mehrheit an der Spitze der linken Regierungspartei Syriza bestätigt worden. Der 42-Jährige erhielt am Sonntag bei einem Parteitag 93,5 Prozent, wie die Partei mitteilte.

Im Jahr 2013 war er auf 74 Prozent gekommen. Seitdem hat Tsipras seine Partei in die Regierung geführt, dort aber unter Druck der internationalen Kreditgeber im Gegenzug für weitere Finanzhilfen schmerzhaften Spar- und Reformforderungen zustimmen müssen.

Die Einwilligung in die Auflagen der Geldgeber hatte im Sommer vergangenen Jahres zu einer heftigen Kontroverse in der Partei geführt. Doch zeigte das Votum von Sonntag, dass Tsipras die Rückendeckung der Parteibasis hat.

Tsipras kündigte am Samstag an, dass er anstrebt, die zweite Überprüfung der Umsetzung der Spar- und Reformauflagen durch die Kreditgeber rasch abzuschließen, um vor Ende des Jahres Gespräche über weitere Schuldenerleichterungen beginnen zu können.

"Verzögerungen, Hinhaltetaktik und Verschiebungen können und werden nicht akzeptiert werden", sagte Tsipras am Samstag auf dem Parteitag in Athen. "Wir fordern umgehend alles, das in der Abmachung vorgesehen war", sagte er mit Blick auf eine Vereinbarung der Finanzminister der Eurozone von Mai, in der sie Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt hatten. Während der Internationale Währungsfonds seit langem weitere Erleichterungen fordert, lehnt Deutschland dies bis heute ab. (APA, 17.10.2016)