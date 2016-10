Wolfgang Bergmann verlässt den STANDARD, wechselt ins Belvedere

Der langjährige Geschäftsführer und Vorstand der STANDARD Medien AG wird kaufmännischer Geschäftsführer

Wien – STANDARD-Vorstand Wolfgang Bergmann verlässt den STANDARD und übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung des Belvedere. Bergmann kam 1999 als Verlagsleiter für Marketing und Vertrieb zum STANDARD, im Jahr 2000 übernahm er die Geschäftsführung.

Seit 2008 ist Bergmann auch Vorstand der STANDARD Medien AG. Unter diesem Dach war er auch Motor der Zusammenführung von Print und Online. Die Erweiterung der Produktpalette etwa um die "New York Times"-Beilage am Montag und das Forschungsjournal am Mittwoch geht auf seine Initiative zurück. Ebenso der 2012 gestartete STANDARD kompakt, die kleinformatige Ausgabe von Montag bis Freitag.

STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner bedauert den Abgang Bergmanns und gratuliert dem Belvedere. "Jetzt, da ich weiß, zu welcher besonders schönen Aufgabe es ihn zieht, ist mir auch klar, warum ich ihm das Zurücklegen seiner Funktionen nicht ausreden konnte", sagt Bronner. "Ich gratuliere dem Belvedere zu dieser Entscheidung. Ihn ziehen zu lassen kann DER STANDARD wohl als Sponsorship für diese kulturelle Institution verbuchen." (red, 17.10.2016)