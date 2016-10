Inflation stieg im September auf 0,9 Prozent

Restaurants und Hotels teurer – Treibstoffe bleiben Preisdämpfer

Wien – Die Teuerung ist im September in Österreich auf 0,9 Prozent gestiegen und wies damit den höchsten Wert seit Februar 2016 (+1,0 Prozent) auf. Von Mai bis August lag der Wert jeweils bei 0,6 Prozent, teilte die Statistik Austria am Montag in einer Aussendung mit. Preistreiber waren im Jahresabstand Restaurants und Hotels, die Preise in der Ausgabengruppe Verkehr gingen zurück.

Die Treibstoffpreise verbilligten sich im Jahresvergleich deutlich weniger stark als im August und den Vormonaten, blieben aber trotzdem noch Hauptpreisdämpfer. Nahrungsmittel verteuerten sich im September nur moderat. Gegenüber August stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,7 Prozent. Die Teuerung laut harmonisiertem Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im September im Jahresvergleich bei 1,1 Prozent. (APA, 17.10.2016)