Wachstumsprognose für China bessert sich

Ökonomen: BIP soll heuer um 6,6 und 2017 um 6,5 Prozent wachsen

Peking – Die chinesische Wirtschaft dürfte Experten zufolge etwas kräftiger wachsen als bis jetzt angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde heuer um 6,6 Prozent und 2017 um 6,5 Prozent wachsen, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten 59 Ökonomen im Schnitt voraus. Im Juli waren sie lediglich von 6,5 und 6,3 Prozent ausgegangen. Dennoch wäre das deutlich weniger als 2015, als es mit 6,9 Prozent das kleinste Plus seit einem Vierteljahrhundert gab.

"Die Abwärtsrisiken überwiegen allerdings", erklärten die Analysten der Großbank HSBC. "Dazu zählen ein schwächerer Immobiliensektor oder eine geringere externe Nachfrage." Da die Investitionen der Unternehmen bereits seit Jahren langsamer wachsen würde, dürfte sich das auch in einer geringeren Dynamik der Volkswirtschaft niederschlagen.

Die Regierung will das Wachstum zwischen 6,5 und 7,0 Prozent halten. Sie hat dafür Konjunkturprogramme aufgelegt, während die Zentralbank ihren Leitzins seit November 2014 sechsmal auf derzeit 4,35 Prozent gesenkt hat. Mit Spannung erwartet werden die Wachstumszahlen für das Sommerquartal, die an diesem Mittwoch veröffentlicht werden. Hier wird ein Plus von 6,7 Prozent erwartet. (APA, 17.10.2016)