"Im Zentrum" über "Sex, Lügen und Video – Bremse oder Turbo für Trump?"

Welche Rolle spielt political correctness im US-Wahlkampf? Und wie sehr schadet Trump das Video, in dem er mit sexuellen Übergriffen prahlt? – Ab 22 Uhr, ORF 2

Wien – Drei Wochen vor der US-Wahl hat der dortige Wahlkampf einen Tiefpunkt erreicht: Ein Mitschnitt eines Gesprächs bringt den umstrittenen republikanischen Kandidaten Donald Trump schwer in die Bredouille, weil er darin offen mit sexuellen Übergriffen prahlt. Viele Menschen wenden sich von Trump ab, Experten sind sich sicher: Dieses Video könnte ihn die Präsidentschaft kosten. Andere aber sagen, das Video werde ihm nicht weiter schaden, im Gegenteil. Je härter die Attacken gegen ihn, desto mehr hat er profitiert.

Sichert diese Entgleisung Hillary Clinton das Amt? Welche Rolle spielt political correctness im Wahlkampf? Ist im Zeitalter des Populismus dirty campaigning der einzige Weg zum Erfolg?

Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher am Sonntag ab 22 Uhr in ORF 2 in "Im Zentrum" diese Gäste:

Helene von Damm, ehemalige US-Botschafterin in Österreich und Mitarbeiterin von Ronald Reagan



Frank Stauss, Wahlkampfstratege, Agentur "Butter"

Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach

Robert Greenan von der Botschaft der USA in Wien

Reinhard Heinisch, Politikwissenschafter, Universität Salzburg

