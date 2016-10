2:0 gegen Mattersburg – Die Austria hat die Geschenke angenommen

Wiener feiern einen unspektakulären, von Fehlern der Gastgeber ermöglichten Auswärtserfolg im Pappelstadion und ziehen an Rapid vorbei

Mattersburg – Psychologisch betrachtet war Austrias Sonntagsausflug nach Mattersburg ein Honiglecken, zuletzt gab es im Pappelstadion einen an Deutlichkeit kaum zu überbietenden 9:0-Erfolg. Trainer Thorsten Fink hat diesmal lediglich einen ganz normalen Sieg gefordert ("Wir müssen und wollen"), er sprach aber auch eine Warnung aus: "Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, das macht sie gefährlich."

Und siehe da, die Burgenländer gingen engagiert, fast selbstbewusst zu Werk. Die Austria hinterließ einen eher bescheidenen Eindruck, kein Tempo, kein Spielwitz.Für unfreiwilligen Spaß sorgte dann SVM-Keeper Markus Böcskör in der 49. Minute. Weshalb er das Tor verlassen hat, wird eines der ungelösten Rätsel im Fußball bleiben, jedenfalls erzielte Alexander Grünwald schamlos das 1:0 für die Austria.

Das Schlusslicht gab nicht auf, die Wiener vergaben Konterchancen und hatten Glück, dass Patrick Bürger an die Latte köpfelte (83.). Danach erhöhte Christoph Martschinko per Weitschuss (haltbar!) auf 2:0 (87.). Resultatsmäßig ist die Generalprobe für die Europa League am Donnerstag bei der AS Roma geglückt. Die Italiener gewannen in Neapel 3:1, sie werden sich nicht fürchten. Die Austria hat Rapid überholt, am Sonntag kommt es im ausverkauften Allianz-Stadion zum direkten Duell. (red, 16.10.2016)



Bundesliga (11. Runde):

SV Mattersburg – FK Austria Wien 0:2 (0:0)

Pappelstadion, 3.600, SR Muckenhammer.

Tore:

0:1 (49.) Grünwald

0:2 (87.) Martschinko

Mattersburg: Böcskör – Höller, Mahrer, Rath, Maksimenko – Sprangler (74. Bürger), Jano – Farkas, Grgic (69. Perlak), Röcher – Varga (69. Pink)

Austria: Hadzikic – Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko – Serbest, Holzhauser (93. Mohammed) – Venuto (88. Tajouri), A. Grünwald, Pires – Kayode (90. Kvasina)

Gelbe Karten: Grgic, Sprangler bzw. Filipovic