gleicheChancen: SOS Kinderdorf mit neuem Social-Media-Video

Film soll Ungleichbehandlungen aufzeigen

Wien – Unter dem Motto #gleicheChancen – echte Hoffnung will das SOS-Kinderdorf auf Ungleichbehandlungen aufmerksam machen, denen junge Flüchtlinge in Österreich ausgesetzt sind. So haben sie etwa kein Recht auf eine Ausbildung, solange ihr Asylverfahren läuft.



In einem Kurzvideo für Social-Media greift SOS-Kinderdorf dieses Thema auf:

sos-kinderdorf

Amelie, Roan, Leon, Timo, Lisa, Navid, Camila, Sophie, Vali, und Hadi sprechen über ihre Zukunftspläne. Während die österreichischen Jugendlichen auch schon konkrete Vorstellungen haben, wie sie diese Ziele erreichen können und wer sie dabei unterstützt, bleibt dies für junge Flüchtlinge ungewiss. Sie finden keine Antwort auf die Frage: "Und wie willst du das erreichen?"

"Mit diesem Film wollen wir zeigen, dass auch in Österreich nicht alle Kinder und Jugendlichen dieselben Chancen haben – und wie wichtig Ausbildung für die Integration von jungen Flüchtlingen ist", sagt dazu Christian Moser, Geschäftsführer von SOS Kinderdorf. Realisiert wurde das Projekt von Starkl Film, das Video ist Teil der aktuellen Awareness-Kampagne #gleicheChancen – echte Hoffnung von SOS-Kinderdorf. (red, 16.10.2016)