TV- und Radiotipps für Montag, 17. Oktober

Klartext: Norbert Hofer, Themenmontag: Donau, Terror – Ihr Urteil, Anna Veith: Sturz ins Leben, Zünftige Bande, Die Klavierspielerin, Pro und Contra: Brauchen wir mehr Geld für Flüchtlinge?

19.45 INTERVIEW

Klartext: Norbert Hofer Zu Gast bei Martin Thür ist FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Zu sehen auch ab 20.15 Uhr auf atv.at und um 23.25 auf ATV. Bis 20.15, ATV 2

20.15 DONAU

Themenmontag: Donau Auf dem Programm stehen vier Dokumentationen über die Donau. Bis 23.35, ORF 3

20.15 JUSTIZDRAMA

Terror – Ihr Urteil (D 2016, Lars Kraume) In Ferdinand von Schirachs gleichnamigem Bühnenstück wird das TV-Publikum zum Richter und entscheidet per Abstimmung über die Frage, wie viel ein Menschenleben bei einem Terrorangriff wert ist. Mit u. a. Florian David Fitz, Martina Gedeck, Burghart Klaußner und Lars Eidinger. Im Anschluss diskutiert Peter Resetarits in Am Schauplatz Gericht Spezial mit Gästen moralische und juristische Fragen dieses fiktiven Falles. Bis 22.45, ORF 1, ARD und SRF 2

20.15 DOKUMENTATION

Anna Veith: Sturz ins Leben Vor rund einem Jahr verletzte sich Skistar Anna Veith bei einem Sturz schwer. Servus TV begleitete sie auf ihrem Weg zurück auf die Piste. Bis 21.15, Servus TV

20.15 DRAMA

Zünftige Bande (La Belle Équipe, F 1936, Julien Duvivier) Auf einmal sind fünf mittellose Freunde aus Paris ihre Geldsorgen los. Gemeinsam kaufen sie ein heruntergekommenes Schlösschen, das sie in ein Tanzlokal verwandeln wollen. Bis 21.55, Arte

22.25 REPORTAGE

Die Reportage: Wenn's Kaffeehaus stirbt, stirbt Wien (1/2) Es ist nicht nur ein Unesco-Kulturerbe, es ist vor allem eine Institution: das Wiener Kaffeehaus und seine Originale. Bis 23.25, ATV

22.35 TALK

Pro und Contra: Brauchen wir mehr Geld für Flüchtlinge? Bei Corinna Milborn diskutieren Wolfgang Sobotka (Innenminister, ÖVP), Martina Berthold (Flüchtlingsreferentin, Die Grünen Salzburg), Manfred Haimbuchner (Landeshauptmann-Stellvertreter, FPÖ Oberösterreich) und Andreas Babler (Bürgermeister von Traiskirchen, SPÖ). Bis 23.40, Puls 4

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen bei Clarissa Stadler: 1) Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen. 2) 70 Jahre Elfriede Jelinek – Versuch einer Würdigung. 3) Viennale 2016: 54. Ausgabe des österreichischen Filmfestivals. Bis 0.10, ORF 2

0.10 JELINEK

Die Klavierspielerin (Ö/FR 2001, Michael Haneke) Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Elfriede Jelinek: Isabelle Huppert glänzt als Klavierlehrerin, deren Sexleben aus Voyeurismus und Selbstverletzung besteht. Bis 2.20, ORF 2