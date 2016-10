Doppelpack von Burgstaller bei Nürnberg-Sieg

Kärntner erzielte zwei Tore bei 3:0-Auswärtssieg gegen Karlsruhe – Auch Hosiner und Liendl trafen

Berlin – Guido Burgstaller hat am Sonntag in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga einen wesentlichen Beitrag zum 3:0-Auswärtssieg seines 1. FC Nürnberg gegen den Karlsruher SC geleistet. Der Kärntner erzielte in der 61. und 67. Minute die ersten beiden Tore für die Franken und hält nun bereits bei sieben Meisterschafts-Treffern in dieser Saison.

Einen Torerfolg gab es auch für Philipp Hosiner. Der Burgenländer sorgte beim Heim-2:1 von Union Berlin über Hannover 96 (ohne den verletzten Martin Harnik) in der 79. Minute für den zweiten Treffer des Hauptstadt-Clubs. Michael Liendl gelang bei der 1:3-Heimniederlage von 1860 München gegen Fortuna Düsseldorf der Ehrentreffer für die "Löwen". (APA, 16.10.2016)