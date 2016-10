Syrische Rebellen erobern IS-Hochburg Dabik

Nach einer islamischen Weissagung soll Dabik dereinst der Ort des apokalyptischen "letzten Gefechts" zwischen Moslems und Ungläubigen sein

Beirut – Syrische Rebellen haben nach eigenen Angaben die Islamisten-Miliz IS aus dem nordsyrischen Dorf Dabik vertrieben, einer Hochburgen der Islamisten. Eine Rebellengruppe innerhalb der "Freien Syrischen Armee" teilte am Sonntag mit, sie habe das Dorf nahe der türkischen Grenze mit Unterstützung türkischer Panzer und Kampfflugzeuge erobert. Nach einer islamischen Weissagung soll Dabik dereinst der Ort des apokalyptischen "letzten Gefechts" zwischen Moslems und Ungläubigen sein. "Der IS-Mythos der großen Schlacht in Dabik ist erledigt", sagte Ahmed Osman, Anführer der Rebellengruppe "Sultan Murad", der Nachrichtenagentur Reuters.

Landminen

"Es sieht so aus, als ob der IS die Gegend weitgehend verlassen hätte", wurde aus der türkischen Armee bestätigt. Die Rebellengruppen müssten das Dorf nun von Landminen befreien. Nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte der IS 1200 Kämpfer zur Verteidigung von Dabik aufgeboten. (Reuters, 16.10.2016)