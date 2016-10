Studie zu Radikalisierung in Wien: Junge Muslime gefährdet

Eine Studie der Stadt Wien zeigt, dass Teenager in der Jugendarbeit zu 85 Prozent Migrationshintergrund haben. 27 Prozent der Muslime unter ihnen sind latent radikalisierungsgefährdet. Die Stadt will sie abholen und mit ihnen in Dialog treten

Wien – Starke Sympathien mit dem Jihadismus, polarisiert, gewaltbejahend und westfeindlich: So wird die "Gruppe der latent gefährdeten" muslimischen Jugendlichen in einer Studie der Stadt Wien beschrieben. Auf Basis von elf Indikatoren teilte Studienautor Kenan Güngör die Befragten aus der offenen Jugendarbeit – also Jugendzentren, Parkbetreuung oder Streetwork – in drei Gruppen ein. So wurde den 214 muslimischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren unter anderem die Frage gestellt, ob sich die islamische Welt mit Gewalt gegen den Westen verteidigen müsse. 34 Prozent stimmten dieser Aussage etwas oder sogar ganz zu. Auch gaben 29 Prozent der Befragten an, eher oder sehr positiv Menschen gegenüber zu stehen, die für ihre Religion in den Krieg ziehen.

Neben der gefährdeten Gruppe, zu denen 27 Prozent der Befragten zählen, identifizierte Studienautor Güngör die Ambivalenten und Gemäßigten.

31 Prozent der muslimischen Jugendlichen in der Jugendarbeit werden wegen ihrer widersprüchlichen Einstellungen zu Religion als "ambivalent" charakterisiert. Zwar hegen sie leichte Sympathien für extrem religiöse Menschen, das Töten im Namen Gottes lehnen sie jedoch ab. Der Großteil der Jugendlichen ist laut Studie "gemäßigt". 42 Prozent lehnen Gewalt ab, sind liberal und kaum bis gar nicht radikalisierungsgefährdet.

Faktoren, die eine Radikalisierung begünstigen würden, seien der Religionsgrad, ein homogener Freundeskreis, die eigene Migrationserfahrung und das Geschlecht. "Radikalisierung ist männlich", sagt Güngör.

Abgrenzung und Provokation

Ein Problem stellen die bereits Radikalisierten dar. "Sie sind eine kleine und gefährliche Gruppe", sagt Güngör. Sie würden von Jugend- und Sozialarbeitern gar nicht mehr erreicht werden.

Viele dieser Jugendlichen mit Migrationshintergrund würden sich auf einer Art "Identitätssuche" befinden. Diese würde oft mit einer "Abgrenzung durch Provokation" einhergehen, sagt Wiens Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ). Ihr Ressort hatte die Studie zu den Jugendlichen in der Jugendarbeit vergangenes Jahr in Auftrag gegeben. Von den Befragten haben 85 Prozent einen Migrationshintergrund, 53 Prozent sind muslimischen Glaubens. Insgesamt wurden 401 Jugendliche befragt. 65 Prozent von ihnen gaben an, sich stark bis mittelstark als Österreicher und dabei am stärksten mit Wien und ihrem eigenen Grätzel verbunden zu fühlen. "Österreich ist wichtig für Jugendliche mit Migrationshintergrund", sagt die Co-Leiterin der Studie, Caroline Nik Nafs. Allerdings würden viele sich nicht als Österreicher anerkannt fühlen.

Auch zum Herkunftsland der Eltern hätten sie eine Bindung: "Dabei geht es um die Verbundenheit zu den Eltern, es sind ihre Traditionen. Die Familie steht bei den Jugendlichen sehr hoch oben." In puncto Glauben sehen sich 45 Prozent aber weit weniger religiös als ihre Eltern.

Die Daten der Studie zeigen vor allem unter muslimischen Jugendlichen einen Trend hin zur nach außen getragenen Religiösität. Dahinter stecke aber vor allem die Identifikation mit der Gruppe.

Rassismus als Problem

Mit der Abgrenzung zu anderen geht aber auch die Abwertung der anderen einher. Ganz oben steht Rassismus: So haben ins gesamt 54 Prozent der Jugendlichen eine negative Einstellung gegenüber einer anderen etnischen Gruppe. 46 Prozent lehnen Homosexuelle stark ab. Während unter den katholischen Jugendlichen nur 24 Prozent schwulenfeindlich sind, verdoppelt sich der Anteil bei den christlich orthodoxen auf 50 Prozent und steigt bei muslimischen Jugendlichen auf 59 Prozent. "Bedenklich hoch" sei auch der Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen mit 47 Prozent. Katholiken sind hier mit sieben Prozent weit gemäßigter.

Allerdings, so der Studienleiter, könne durch die Zahlen kein repräsentativer Rückschluss auf die Wiener Jugendlichen an sich gefasst werden, da die befragten Jugendlichen auf der Jugendarbeit zumeist sozialschwächeren Gruppen angehören.

Die Interviews für die Studie wurden vor den großen Flüchtlingsbewegungen 2015 durchgeführt. Die Studie selbst war im Mai 2016 fertig. Von Seiten der Stadt wurde Kritik zurückgewiesen, dass die Studie zurückgehalten wurde. Man wollte die Ergebnisse vor Veröffentlichung noch mit allen betroffenen Jugendarbeitern besprechen. (Oona Kroisleitner, 16.10.2016)